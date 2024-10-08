Татарстан занял призовое место в X окружном Слете поисковых отрядов «Никто не забыт»

Окружной слёт поисковых отрядов завершился в Нижнем Новгороде. Он собрал 209 поисковиков со всех 14 регионов Приволжского федерального округа, которые в течение нескольких дней принимали участие в конкурсных испытаниях, связанных с поисковой деятельностью. По итогам X окружного Слёта «Никто не забыт» 1 место в общекомандном зачете заняла команда из Пензенской области.

Как сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО, в рамках слета поисковые отряды продемонстрировали свои знания в области топографии, навыки архивного поиска и оказания первой помощи. Команды также приняли участие в военно-исторической и поисковой викторинах. На территории Нижегородского Кремля была организована экспозиция, на которой поисковики представили экспонаты времён Великой Отечественной войны, найденные в рамках экспедиций 2024 года. За 2 дня экспозицию посетили 1030 нижегородцев, 900 человек из которых – школьники и студенты.

В торжественном закрытии слёта «Никто не забыт» приняли участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, референт департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Игорь Гойхман, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Сергей Кузьмин, заместитель министра молодежной политики Нижегородской области Лев Скитневский.

«Этот проект мы реализуем уже 10 лет. Наверное, это одна из лучших практик формирования гражданской патриотической позиции молодежи. Учитывая, что это люди, которые занимаются поиском бойцов и командиров Великой Отечественной войны, ни у кого из них в настоящее время, когда наша страна проводит специальную военную операцию, не возникает сомнения в необходимости такой работы», - сказал Олег Машковцев.

По его словам, в поисковое движение России входит около 45 тысяч людей самых разных возрастов, более 11 тысяч из них из Приволжского федерального округа. За 10 лет в ПФО сформировано 446 отряда, которые выезжают в экспедиции на места боевых действий в самые разные регионы нашей страны.

«Сейчас поисковики занимаются еще и созданием музеев в муниципальных образованиях и школах, посвященных участникам специальной военной операции. Это позволяет защищать историческую правду и противодействовать фальсификации истории, которая происходит в настоящее время, в том числе недружественными странами», – отметил он.

Все победители и призеры слёта поисковых отрядов награждены дипломами полномочного представителя Президента России в Приволжского федерального округа Игоря Комарова и ценными подарками.

В 2024 году лучшими признаны:

в номинации «За вклад в развитие поискового движения» (за многолетние хорошие результаты в работе в поисковом движении):

1 место – президент Нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации «Курган» Федор Дроздов ;

; 2 место – руководитель поискового отряда «Химик», член Совета Региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан, Член Координационного совета «Поискового движения России» – представитель в Приволжском Федеральном округе Андрей Мордвинов ;

; 3 место – руководитель поисково-исторического клуба и командир поискового отряда «Сокол» студенческого военно-патриотического объединения «Сокол СГАУ» Самарского университета Евгений Ривкинд;

в номинации «Результат» (сложность и качество проведенной работы в ходе поисковых экспедиций):

1 место – региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» (Республика Татарстан);

2 место – региональное отделение «Поискового движения России» в Пензенской области;

3 место – Нижегородская областная молодежная общественная поисковая организация «Курган»;

в номинации «Поддержка» (организация наибольшего количества выездов в поисковые экспедиции, иные виды поддержки поискового движения региональными органами государственной власти):

1 место – управление главы Чувашской Республики по молодежной политике;

2 место – государственный комитет по делам молодежи Республики Мордовия;

3 место – министерство образования и науки Республики Башкортостан;

в номинации «Средства массовых коммуникаций» (в рамках номинации оценивалась информация о работе со средствами массовых коммуникаций):

1 место – региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» (Республика Татарстан);

2 место – региональное отделение «Поискового движения России» в Пензенской области;

3 место – Нижегородская областная молодежная общественная поисковая организация «Курган»;

в номинации «Инновация» (в рамках номинации участникам необходимо было предоставить информацию о работе по использованию новых методических разработок, нестандартных мероприятий, проектов):

1 место – поисковый отряд «Светоч» (Нижегородская область);

2 место – военно – исторический клуб «Драконы морей (Чувашская Республика);

3 место – региональная общественная молодежная организация «Объединение «Отечество» (Республика Татарстан);

в номинации «Наставник» (объём и качество работы со школьниками и студентами):

1 место – член совета региональной общественной молодежной организации «Объединение «Отечество» (Республика Татарстан) Андрей Чугуров ;

; 2 место – член Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поискового движения России» в Пермском крае Наталья Кузнецова ;

; 3 место – руководитель поискового отряда «Феникс» МАОУ «СОШ №59» города Чебоксары Анна Володина.

В номинации «Воспитанник» награждены по одному лучшему бойцу из поисковых отрядов всех 14 регионов ПФО в возрастной категории 14-20 лет и 21-30 лет.

фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО