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Татарстан занял первые места в журналистском конкурсе «Вся Россия»
Татарстан занял первые места по итогам профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия – 2024».
Так, руководитель представительства на новых территориях ТО «Семь дней» телерадиокомпании «Новый век» Алина Сулейманова заняла первое место в номинации «Лучшая авторская публикация/программа» за спецрепортаж «Под открытым небом».
Еще одним победителем стала газета «Челнинские известия», которая заняла 1 место в номинации «Лучшая группа (аккаунт) СМИ в соцсетях, мессенджерах».
Также первое место занял журнал «Татарстан» в номинации «Спецпроект/Акция года».
фото предоставила Алина Сулейманова
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