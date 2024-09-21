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Общество 21 сентября 2024 19:32

Татарстан занял первые места в журналистском конкурсе «Вся Россия»

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Татарстан занял первые места по итогам профессионального творческого конкурса Форума современной журналистики «Вся Россия – 2024».

Так, руководитель представительства на новых территориях ТО «Семь дней» телерадиокомпании «Новый век» Алина Сулейманова заняла первое место в номинации «Лучшая авторская публикация/программа» за спецрепортаж «Под открытым небом».

Еще одним победителем стала газета «Челнинские известия», которая заняла 1 место в номинации «Лучшая группа (аккаунт) СМИ в соцсетях, мессенджерах».

Также первое место занял журнал «Татарстан» в номинации «Спецпроект/Акция года».

фото предоставила Алина Сулейманова

#Татарстан #победа #конкурс #журналисты
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