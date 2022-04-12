Татарстан занял первое место в России по вводу проблемных долевых объектов

Татарстан за прошлый год занял первое место среди регионов России по вводу проблемных долевых объектов. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В прошлом году завершено строительство девяти проблемных домов дольщиков. Это 187 тыс. кв. метров. 2 405 обманутых дольщиков решили свои жилищные проблемы, – рассказал докладчик. – Принят отдельный документ, связанный с рассрочкой или продлением срока, в большей степени это связано со штрафами от дольщиков. Это сейчас основной вопрос, который мы с застройщиками практически еженедельно мониторим, чтобы не появились новые обманутые дольщики».

По словам Фролова, Татарстан в прошлом году перевыполнил план по вводу жилья. В частности, в республике было введено 3 млн кв. метров жилья, из них по программе социальной ипотеки построено 140 жилых домов общей площадью 150,6 тыс. кв. метров.

Он отметил, что по республиканским и федеральным программам модернизировано более 1 тыс. объектов жилищно-коммунального хозяйства на 5 млрд 764 млн рублей.

«Для комплексной модернизации коммунальных объектов нужны системные решения и привлечение внебюджетных инвестиций. Это отдельная задача. Ставим себе план и в этом году увеличить количество инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», – заключил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ.