Татарстан занял первое место в России по обновлению сельхозтехники по льготным программам

Татарстан занял первое место среди регионов России по обновлению в 2020 году сельхозтехники с помощью льготных программ. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Аграрии Татарстана в прошлом году приобрели 697 единиц техники по льготным программам Росагролизинга.

«Обновление машинно-тракторного парка — первоочередная задача для многих аграриев, так как новая техника позволяет работать более эффективно», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В этом году аграрии республики уже закупили 1866 единиц сельскохозяйственного оборудования на сумму более 6,8 млрд рублей, в том числе через Росагролизинг — 327 единиц техники на 1,9 млрд рублей.