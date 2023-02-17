Татарстан занял первое место в рейтинге активности Советов муниципалитетов в январе

Совет муниципальных образований Татарстана возглавил «Рейтинг информационной активности и активности Советов муниципальных образований за январь 2023», подготовленный «Клубом экспертов России». Также в пятерку лидеров вошли Советы Саратовской, Курской областей, Республики Коми и Ульяновской области.

Составляя рейтинг, эксперты учитывали только материалы, касающиеся деятельности СМО и его представителей. Так, к примеру, одной из интересных новостей стало то, что Советы МО Татарстана и Башкортостана подписали соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Напомним, церемония подписания документа прошла в Казани.

В целом при этом эксперты отмечают снижение информационной активности советов МО в субъектах России, объясняя это долгими праздничными выходными. Несколько региональных ассоциаций начали год с заседаний и мероприятий, на которых обсудили планы на будущее, отмечается в исследовании.

Напомним, «Клуб экспертов России» – это проект, созданный для повышения качества муниципального управления. Его задача – повысить уровень информированности и профессионализма муниципальных руководителей, сформировать лидеров общественного мнения, а также стать площадкой для аккумулирования полезной информации для развития местного самоуправления.