Татарстан занял первое место в ПФО по зарегистрированным актам о рождении

Как по абсолютному количеству, так и в расчете на тысячу человек населения Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по зарегистрированным актам о рождении. Об этом сообщила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии Управления ЗАГС.

«Татарстан, как и прежде, демонстрирует наиболее высокие показатели в сфере семейно-демографического развития среди регионов Приволжского федерального округа», — сказала докладчик.

Нигматуллина подчеркнула, что важным фактором стабилизации численности населения, формирующим перспективы для ее дальнейшего роста, является увеличение количества рождений вторых, третьих и последующих детей, которое зафиксировано в республике за 2021 год.

Так, в прошлом году в семьях республики родились 15796 вторых детей, 7676 — третьих, 2523 — четвертых.

«С 2008 года в Татарстане растет число многодетных семей», — отметила начальник Управления ЗАГС.

Она добавила, что в Татарстане наблюдается самый низкий в ПФО уровень регистраций смертей на тысячу человек населения — за прошлый год показатель составил 15,5. «Хотя общая динамика этого показателя за последние два года, обусловленная пандемией, вызывает вполне обоснованную тревогу и озабоченность», — заметила Нигматуллина.

Всего за прошлый год в Татарстане зарегистрировано 149 402 акта гражданского состояния, что на 11,4% больше, чем в 2020 году, а также исполнено более 376 тыс. иных юридически значимых действий.