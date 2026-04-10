Татарстан занял первое место в ПФО по объему спроса на работников в марте

По итогам марта 2026 года Татарстан занял первое место среди регионов Приволжского федерального округа по объему спроса на работников. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, подведя итоги месяца на рынке труда республики.

За последний месяц в Татарстане было открыто более 23,3 тыс. вакансий, что составило 18% от всех предложений работы в ПФО.

Наиболее востребованными специалистами в марте стали менеджеры по продажам (1,7 тыс. вакансий, 9% от общего числа предложений), продавцы-консультанты и кассиры (более 1 тыс. вакансий, 5%), водители (3%), курьеры (3%), бухгалтеры (3%), врачи (2%), повара, пекари и кондитеры (2%), разнорабочие (2%), администраторы (2%), упаковщики и комплектовщики (2%).

Медианная предлагаемая зарплата в Татарстане по итогам марта составила 81,5 тыс. рублей, увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом.