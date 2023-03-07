Татарстан занял первое место в ПФО по объему производства сельхозпродукции

По объему производства продукции сельского хозяйства Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе и пятое среди регионов России. Всего за 2022 год в республике произведено сельхозпродукции на 334,1 млрд рублей. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии ведомства.

«Среди регионов России республика занимает первое место по производству молока, второе – по картофелю. Входим в десятку по мясу скота и птицы, зерну, яйцу, сахарной свекле», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия.

Татарстан обеспечен мясом, молоком и зерном более чем на 100%, сахаром и картофелем – на 200%. Обеспеченность по растительному маслу превышает норму более чем в шесть раз, подчеркнул Зяббаров.

Предприятия пищевой перерабатывающей промышленности в прошлом году также показали положительную динамику, добавил он. «Индекс производства составил 103,8%, отгружено продукции на сумму 292,3 млрд рублей. Заняли первое место среди регионов ПФО», – отметил министр.

По его словам, Татарстан по дешевизне продуктов занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа.