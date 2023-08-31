Татарстан занял первое место в ПФО по недорогому бензину и дизельному топливу

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Средняя стоимость бензина в Татарстане, по данным на 28 августа, оказалась самой низкой в Приволжском федеральном округе — 51,12 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Если смотреть по отдельным маркам, то в республике самый дешевый в ПФО бензин АИ-92 — 49,04 рубля. На втором месте оказалась Башкирия — 49,13 рубля, а на третьем — Самарская область — 49,34.

По стоимости АИ-95 Татарстан оказался третьим — 53,34 рубля, уступив Башкирии (52,76) и Оренбургской области (53,16). Средняя цена марки АИ-95 в республике составляет 64,45 рубля. Это выше, чем в Удмуртии (60,3), Оренбургской области (63,23), Мордовии (63,25), Башкирии (63,32) и Чувашии (63,83).

Помимо этого, в Татарстане зарегистрирована самая низкая цена дизельного топлива по округу — 57,46 рубля. Второй с 57,73 рубля оказалась Ульяновская область, а третьей Нижегородская — 58,1.