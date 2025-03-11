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Общество 11 марта 2025 12:59

Татарстан занял первое место в ПФО по продолжительности жизни

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За 11 месяцев 2024 года фактическая продолжительность жизни в Татарстане достигла 74,59 года. По этому показателю республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) и 16-е место по России. Об этом сообщили сегодня на итоговом медсовете Управления здравоохранения Казани.

В Татарстане коэффициент рождаемости на 1000 человек населения составил 8,8, тогда как общий показатель смертности зафиксирован на уровне 11,3.

«Показатель рождаемости в столице Татарстана за последние пять лет выше, чем в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах ПФО. За последние десять лет показатель младенческой смертности снизился на 57,8% (с 5,2 до 1,9). Это рекордный показатель», – отметил начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

Согласно целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», к 2030 году в России ожидают увеличение продолжительности жизни до 78 лет.

#Продолжительность жизни #рождаемость в Татарстане #младенческая смертность #Приволжский федеральный округ
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