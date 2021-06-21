Татарстан занял первое место по объему промпроизводства в ПФО

По объему промышленного производства Татарстан занимает первое место среди субъектов Приволжского федерального округа и пятое – в РФ по итогам января-апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики республики.

В эти месяцы индекс промышленного производства составил 101,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость отгруженной потребителям продукции предприятий Татарстана составила 1,2 трлн рублей.

Рост отмечен в обрабатывающих производствах – на 6,6% в сопоставимых ценах. Основной вклад в увеличение внесли химические предприятия и машиностроительный комплекс. Также рост наблюдается в пищевой и деревообрабатывающей промышленности.

Предприятия сельского хозяйства произвели продукции на 63,7 млрд рублей (на 0,1% больше, чем годом ранее).

Стройкомплекс выполнил работы на 71,9 млрд рублей (+0,9%). За первые четыре месяца 2020 года было введено в эксплуатацию 1 млн 22,2 тыс. кв. м жилья, что на 8,9% больше, чем год назад.

«Стоит отметить, что по объему строительных работ и вводу жилья в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации по итогам января-апреля 2021 года республика занимает 6-е и 5-е место. Соответственно, среди субъектов ПФО по данным показателям – первое место», – сообщили в Минэкономики.

Постепенно восстанавливается потребительская активность: в январе-апреле оборот розничной торговли составил 332 млрд рублей – это на 7,3% в сопоставимых ценах больше, чем за аналогичный период прошлого года. По объему розничной торговли Татарстан занимает 7-е место в РФ и лидирующую позицию – среди регионов ПФО.

В целом по итогам января-апреля текущего года объем валового регионального продукта Республики Татарстан, по данным Татарстанстата, составил 938,8 млрд рублей, что на 0,4% больше в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

Индекс потребительских цен в апреле 2021 года составил 102,8% к декабрю 2020-го, в том числе на продовольственные товары – 104%, непродовольственные – 102,7%, услуги – 101,4%.

Среднемесячная заработная плата в первом квартале 2021 года в республике составила 40 250,6 рубля и увеличилась на 5,9% к уровню соответствующего периода прошлого года.

Наблюдается дальнейшая стабилизация ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 мая текущего года в республике зарегистрировано 23,5 тыс. безработных, или 1,16% от численности рабочей силы (на 1 января 2021 года – 1,9%).