Татарстан занял первое место по инновационной активности предприятий в ПФО

По итогам 2022 года Татарстан занял первое место по инновационной активности предприятий в Приволжском федеральном округе. Об этом говорится в соответствующем докладе, утвержденном распоряжением Кабмина РТ.

С 2021 года этот показатель в республике вырос на 3 процентных пункта — до 32%. В РТ выросла доля организаций, осуществляющих технологические инновации. В 2022 году их оказалось 46% — +4,9% — первое место в ПФО.

«К числу важнейших конкурентных преимуществ Татарстана относится значительный научно-технический потенциал республики. Так, Татарстан занял 5-е место в национальном рейтинге научно-технологического развития регионов, опубликованном в 2022 году Министерством науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в документе.

В 2022 году научными исследованиями и разработками занималось 129 организаций региона. 31% из них — образовательные, 24% — научно-исследовательские, 19% — организации промышленности с научными подразделениями в составе 5% — конструкторские бюро и проектно-изыскательские организации, 21% — прочие.