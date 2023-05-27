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Татарстан занял первое место в конкурсе ЮИД в Минске
В Минске состоялся 50-й республиканский конкурс отрядов юных инспекторов движения, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
В юбилейном событии участвовали 68 детей в возрасте от 10 до 17 лет в составе команд, которые стали победителями областных и минского городского этапов, а также команды из РФ и Казахстана.
Юные инспекторы прошли обучающую программу, состязались в знании ПДД, продемонстрировали навыки оказания первой помощи пострадавшим, вождения велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению, фигурного вождения велосипеда и представили на суд жюри свои творческие таланты.
Юидовцем из Татарстана предстояло изучить ПДД принимающей стороны и увидеть различия.
По итогам слета-конкурса команда ЮИД Республики Татарстан заняла первое место и награждена подарками, медалями, грамотой и кубком победителя.
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