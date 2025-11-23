Татарстан занял первое месте в ПФО по количеству ипотечных заявлений

По итогам 10 месяцев 2025 года Татарстан занял первое место в ПФО по количеству зарегистрированных заявлений на ипотеку и договоров участия в долевом строительстве. Об этом сообщили в Росреестре РТ.

С начала 2025 года в Росреестр Татарстана поступило почти 23 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки, 95% из которых поданы электронно. В результате, доля рассмотрения ипотеки за 1 день достигла 98%.

Договоров участия в долевом строительстве было зарегистрировано 16,6 тысяч. По этому показателю Татарстан занял первое место в ПФО и 10-е среди регионов России.

По словам заместителя руководителя Управления Росреестра по РТ Лилии Бургановой, приоритетной задачей Росреестра является цифровизация всех видов услуг ведомства. Если на старте, в 2020 году, доля цифровых заявлений составляла 20%, то сейчас этот показатель составил 69% с перспективой роста до 80% к 2030 году.