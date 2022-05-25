Татарстан занял II место в рейтинге регионов по итогам Всероссийской олимпиады школьников

Татарстан занял второе место в рейтинге регионов России по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников этого года. Рейтинг составлен по количеству дипломов на 100 тыс. человек, сообщается на портале «Олимпиада.ру».

В этом году 34 региона улучшили свое место в рейтинге, шесть – сохранили, а 45, наоборот, сдали позиции. Так, Москва сохранила первое место, на второй позиции по-прежнему Татарстан, а на третье место с четвертого в 2021 году поднялась Мордовия.

«Рейтинг показывает эффективность работы по развитию талантов школьников в каждом регионе, так как при подобном подсчете невозможно достичь высоких позиций только за счет размера региона», – говорится в сообщении.

Всероссийская олимпиада школьников проходит ежегодно по 24 предметам и включает школьный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. В этом году заключительный этап проходил с 18 марта по 30 апреля.

С дипломом заключительного этапа выпускники могут поступить в любой российский вуз без вступительных экзаменов на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады.