Татарстан занял четвертое место в России по господдержке бизнеса

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему средств, привлеченных малым и средним бизнесом в сфере обрабатывающих производств, туризма, информации и связи с использованием инструментов господдержки. За первое полугодие 2026 года компании республики привлекли 5,1 млрд рублей, сообщили в Корпорации МСП, передает Министерство экономики РТ.

Больше средств с помощью инструментов Национальной гарантийной системы, оператором которой выступает Корпорация МСП, получили предприниматели Москвы – 26,7 млрд рублей, Санкт-Петербурга и Московской области – по 6,3 млрд рублей. Пятое место заняла Свердловская область с результатом 4,4 млрд рублей.

Всего за первые шесть месяцев 2026 года малый и средний бизнес в обрабатывающей промышленности, туризме, сфере информации и связи привлек почти 112 млрд рублей заемного финансирования с использованием инструментов Национальной гарантийной системы.

Поддержка предоставлялась в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Разные варианты финансирования позволяют предпринимателям реализовывать инвестиционные проекты, обновлять производство, внедрять новые технологии и создавать рабочие места. Это, в свою очередь, формирует основу для устойчивого развития экономики регионов и страны.

Министерство экономики Татарстана вместе с подведомственными институтами оказывает предпринимателям комплексную поддержку. Представители бизнеса республики могут получить микрозаймы на льготных условиях, гарантии, гранты и нефинансовые услуги в рамках национального проекта.