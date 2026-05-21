Татарстан занял четвертое место в России по числу малых технологических компаний

На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 257 малых технологических компаний. По их количеству республика занимает четвертое место в России.

Лидерами по этому показателю остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

По итогам первого квартала 2026 года в регионе работало 252 такие компании. Это на 80 больше, чем за тот же период годом ранее, то есть рост составил почти 47%. Средняя выручка татарстанских МТК в первом квартале достигла 251 млн рублей, что составляет 134% от среднего уровня по стране.

Наиболее часто малые технологические компании в Татарстане работают в промышленности (25%) и сфере информационных технологий (16%).

Чаще всего их деятельность связана с разработкой технологий искусственного интеллекта, созданием материалов с новыми свойствами, робототехникой, микроэлектроникой, биотехнологиями, а также обработкой больших данных и разработкой программного обеспечения.

В целом по России действует 6 955 малых технологических компаний.

Как отмечают в Министерстве экономики Республики Татарстан, вместе с подведомственными институтами развития в регионе реализуется комплекс мер поддержки МТК в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В него входят финансовые инструменты, поручительства под залог интеллектуальной собственности, льготный лизинг и другие механизмы, которые предоставляют Фонд поддержки предпринимательства, Региональная лизинговая компания Татарстана и Гарантийный фонд республики.

Также в Татарстане ежегодно проводится конкурс научно-технологических проектов и компаний «Инновация года». Его организуют при поддержке правительства республики, Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана и Академии наук Татарстана. Подать заявку на участие можно через сайт конкурса.

Статус малой технологической компании открывает доступ к федеральным мерам поддержки – включая гранты Фонда содействия инновациям, промышленную ипотеку, льготные кредиты для сельхозпроизводителей, микрогранты «Сколково» и другие инструменты.

Получить информацию о мерах поддержки бизнеса можно по телефону единого контактного центра 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Министерства экономики Татарстана.