Татарстан занял четвертое место в РФ по объему налоговых и неналоговых доходов

За январь – сентябрь в доходную часть консолидированного бюджета РТ поступило налоговых и неналоговых доходов на 487 млрд рублей, в том числе в бюджет – 409 млрд рублей, в местные бюджеты – 78 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов РТ Марат Файзрахманов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов по итогам исполнения консолидированного бюджета РТ за 9 месяцев 2026 года.

«По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов РФ и лидирует в Приволжском федеральном округе», – заявил он.

По словам Файзрахманова, расходы консолидированного бюджета составили 496,2 млрд рублей, бюджета республики – 411,3 млрд рублей.

«Остатки бюджетных средств на начало года и поступившие за девять месяцев доходы позволили полностью и своевременно выплатить повышенную заработную плату с начислениями, профинансировать в достаточном объеме запланированные расходы бюджетов всех уровней», – отметил он.

Глава Минфина также рассказал об использовании средств федерального бюджета, которые предоставлены на этот год в объеме 97,9 млрд рублей. Из них за девять месяцев освоено 82,5 млрд рублей, или 84%. «До конца года необходимо провести расходы на 15,4 млрд рублей», – подчеркнул он.

Министр добавил, что в Татарстане продолжается реализация национальных проектов. Финансирование мероприятий составляет 54,7 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 29,1 млрд рублей.

«За девять месяцев освоено 40,8 млрд рублей», – заключил Файзрахманов.