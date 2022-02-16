Татарстан занял четвертое место среди регионов по нацпроекту «Производительность труда»

Республика Татарстан занимает четвертое место по реализации национального проекта «Производительность труда» среди 49 регионов России, участвующих в рейтинге. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Рейтинг по национальному проекту разделен на три группы: лидеры, средняя группа и отстающие субъекты Федерации. При составлении списка учитывалось, как широко используются программы нацпроекта и сколько предприятий повысили производительность труда не менее чем на 5%.

«Цель рейтинга — выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга. Это не только адресная помощь центров компетенций, но и программы повышения квалификации, льготного кредитования и помощь в выходе на экспорт», —пояснил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов.

Промежуточные оценки производительности труда будут формироваться на протяжении года: 30 апреля, 31 августа и 31 декабря. Итоговый результат станет известен не позднее 15 декабря следующего года.

Лидер рейтинга получит право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360», который является главной площадкой в стране для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

Национальные проекты, включая и нацпроект «Производительность труда», реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.