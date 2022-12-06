Татарстан занял 74 место в рейтинге регионов по числу привитых от гриппа

В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ: только за последнюю неделю показатель заболеваемости вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей. Свиной грипп выявили уже в 74 субъектах страны.

В связи с этим в России продолжается прививочная кампания. Сегодня привились от гриппа уже более 72 миллионов россиян, что составляет почти половину населения РФ.

На сайте Роспотребнадзора составили рейтинг среди регионов России по числу привитых от гриппа. На первых четырех местах находятся республика Тыва, Чеченская республика, Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область соответственно – в этих регионах привились более 60% населения.

Далее по списку следуют Ямало-Ненецкий автономный округ на пятом месте, Мособласть – на шестом и Санкт-Петербург – на седьмом. Татарстан занял в этом рейтинге 74 место, всего в республике по состоянию на 2 декабря привились 44,7% населения.