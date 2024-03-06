Татарстан занял 6 место в топе регионов по размеру налоговых сборов в 2023 году

Татарстан занял 6 место в топе регионов по совокупной сумме налоговых поступлений в 2023 году. Республика собрала 1,3 трлн рублей, из которых 798 млрд отправили в федеральный бюджет, а 511 млрд — в бюджет РТ. Такие данные озвучила аналитическая служба FinExpertiza.

Региональными лидерами в данном топе стали Москва, где собрали 6,9 трлн рублей (3,1 трлн - в федеральный бюджет, а 3,8 трлн – «оставили в столице») и Ханты-Мансийский автономный округ, собравший 3,9 трлн рублей (3,4 трлн - в федеральный, а 546 млрд - в бюджет региона).

Третье место – у Ямало-Ненецкого автономного округа – в общей сложности 2,5 трлн рублей (2,1 трлн рублей - в федеральный, а 401 млрд - в региональный бюджеты). Четвертое место занял Санкт-Петербург. В «культурной столице» собрали 2 трлн рублей (990 млрд для федерального и 997 млрд для регионального бюджетов).

В топ-10 также вошли Подмосковье (1,83 трлн рублей, из которых 788 млрд - в федеральный, 1 трлн - в региональный бюджет), Самарская область (1 трлн рублей в общем, из них 700 млрд рублей в федеральный, 307 млрд в региональный бюджет), Пермский край (928 млрд рублей: 673 в федеральный, 255 млрд рублей в региональный бюджет), Красноярский край (841 млрд: 448 млрд в федеральный, 393 в региональный бюджет) и Свердловская область (751 млрд: 321 млрд в федеральный, 430 млрд в региональный бюджет).