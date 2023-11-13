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Татарстан занял 40-е место по доступности ипотеки в России
Татарстан стал 40-м в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки. При расчетах учитывалось соотношение месячного платежа к средней зарплате в регионе, сообщают аналитики РИА Новости.
Так, татарстанцы в месяц отдают за ипотеку в среднем 50,5% заработка. Для сравнения, в регионах-лидерах ситуация выглядит следующим образом: Магаданская область — 25,5%, Чукотский АО — 26,2%, Ямало-Ненецкий АО — 26,6%.
Кроме того, приведены еще два параметра оценки. Так, средний срок, на который татарстанцы берут ипотеки, составляет 304 месяца, или 25 лет и три месяца, а средний размер кредита составляет 3,9 млн рублей.
Средняя сумма ипотечного кредита по России составляет 3,9 млн рублей, а на ежемесячные платежи уходит 43,8% от месячного заработка граждан. Средний срок ипотеки составляет 24 года и семь месяцев.
При расчетах не учитывались данные новых российских регионов. Последние места остались за Карачаево-Черкесией, где суммы платежей составляют 73,4% от зарплаты, Северная Осетия — 81,1% и Калмыкия — 92,7%.
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