Татарстан занял 4-е место в агрегированном рейтинге регионов России по итогам 2023 года

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Татарстан занял 4-е место среди российских регионов в агрегированном рейтинге по итогам 2023 года, которое подготовило РИА Новости. При подсчете использовались показатели из других составленных топов – по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию и пр.

«Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни», — отметили эксперты агентства.

Первые три строчки занимают Москва (84,626), Санкт-Петербург (82,567) и Московская область (74,302). Наша республика набрала 70,181 балла.