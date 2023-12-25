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Татарстан занял 4-е место в агрегированном рейтинге регионов России по итогам 2023 года
Татарстан занял 4-е место среди российских регионов в агрегированном рейтинге по итогам 2023 года, которое подготовило РИА Новости. При подсчете использовались показатели из других составленных топов – по качеству жизни, социально-экономическому положению, материальному благополучию и пр.
«Рейтинговый балл в исследовании — это среднее арифметическое баллов, которые получали регионы в 2023 году по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни», — отметили эксперты агентства.
Первые три строчки занимают Москва (84,626), Санкт-Петербург (82,567) и Московская область (74,302). Наша республика набрала 70,181 балла.
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