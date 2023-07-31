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Татарстан занял 30-е место в рейтинге регионов России по доступности бензина
Татарстан занял 30-ю строчку рейтинга российских регионов по доступности бензина для населения. Топ составило РИА Новости.
В июне литр бензина АИ-92 можно было купить в республике за 41,1 рубля. На среднемесячную зарплату 2023 года в Татарстане можно купить 1 007 литров данной марки. В целом с начала года рост стоимости АИ-92 составил 2,5%.
Лидером рейтинга регионов по доступности бензина стали, Ямало-Ненецкий автономный округ (1-е место, в этом регионе АИ-92 в июне можно было приобрести за 45,8 рубля за литр), Москва (2-е место, 48,92 рубля за литр) и Чукотский автономный округ (60 рублей за литр).
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