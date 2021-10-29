Татарстан занял 3-е место по индексу готовности регионов к реализации национальных целей

Республика Татарстан заняла третье место в топе-20 индекса готовности регионов к реализации национальных целей, который представил Консорциум Леонтьевский центр — AV Group. Первое место в топе занял город Москва, второе – Московская область.

В релизе отмечается, что на сегодняшний день мир сфокусирован на поиске новой модели развития, ядром которой являются Цели устойчивого развития. Россия в социально-экономическом развитии страны ключевой акцент делает на реализации национальных целей, определенных указом Президента РФ Владимира Путина:

1. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

2. Возможности для самореализации и развития талантов.

3. Комфортная и безопасная среда для жизни.

4. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

5. Цифровая трансформация.

Чтобы оценить готовность регионов к реализации национальных целей, Консорциум Леонтьевский центр — AV Group (LC-AV, #LCAVteam) разработал методику и провел ретроспективный анализ ключевых региональных показателей, позволяющих оценить достижение каждой из пяти национальных целей. Для этих целей изучены достижения и динамика регионов за последние 4 года (2017-2020).