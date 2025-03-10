Татарстан занял 25 место в рейтинге регионов РФ по уровню безработицы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республика Татарстан заняла 25 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В четвертом квартале 2024 года уровень безработицы составлял 1,8%. В сравнении с аналогичным периодом 2023-го этот показатель снизился на 0,2%.

Возглавила рейтинг Москва, где безработица была зафиксирована на уровне 0,9%. На втором месте оказалась Амурская область – 1%, тройку замкнул ХМАО – 1,1%. Аутсайдерами стали Ингушетия – 25,5%, Дагестан – 11,5% и Чечня – 7,5%.

В исследовании не учитывались данные по ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.