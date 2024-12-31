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Татарстан занял 25 место в рейтинге регионов по стоимости приготовления холодца
Татарстан оказался на 25 месте среди других регионов по стоимости приготовления холодца. В республике сделать такое блюдо в 2024-м стоит 606 рублей, следует из подсчетов Bankiros.
Уточняется, что при счете использовался рецепт из «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года. В список продуктов для холодца включили говяжью голяшку – 1 кг, морковь – 1-2 штуки (100-150 г), лук репчатый – 1-2 штуки (100-150 г), корень петрушки – 1-2 штуки (50-100 г), лавровый лист – 1-2 штуки (1-2 г), черный перец горошком – по вкусу (5-7 г), соль – по вкусу (10-15 г), 3-4 литра воды. Цены на продукты взяли из мониторинга Росстата за ноябрь 2024 года.
Дешевле всего приготовить холодец в Ненецком автономном округе (498 рублей), Республиках Тыва (501 рубль) и Калмыкия (515 рублей). В Омской области, Тамбовской области и Республике Хакасия, затраты варьируются от 550 до 570 рублей.
Дороже всего приготовить холодец на Чукотке (1050 рублей), в Камчатском крае (948 рублей) и в Магаданской области (860 рублей). Также недешево обойдется это блюдо в Еврейской автономной области (835 рублей) и в Республике Карелия (777 рублей).
В Москве приготовить холодец стоит 768 рублей, а в Санкт-Петербурге – в 686 рублей.
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