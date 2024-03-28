Татарстан занял 18 место в топе самых благополучных регионов России

Татарстан по итогам 4 квартала 2023 года занял 18-е место в рейтинге самых благополучных регионов России. Данный топ был составлен фондом развития гражданского общества.

Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты учли соотношение средней зарплаты и минимальной стоимости жизни. В понятие «минималки» включили фиксированный набор продовольственных и непродовольственных товаров, а также минимально необходимых услуг на одного человека в месяц. Причем данные о ценах брали с Росстата.

По итогу в Татарстане среднюю зарплату оценили в 81,9 тыс. рублей, а стоимость жизни — в 18,8 тыс. рублей. Итоговый индекс республики - 4,34.

Первое место в рейтинге заняла Москва. Стоимость жизни в столице России оценили в 31,6 тыс. рублей, а среднюю зарплату – в 218,6 тыс. рублей. Эти два показателя дали «главному городу страны» индекс равный 6,9. Второе место с индексом 6,65 занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где при «минималке» в 25,2 тыс. рублей средняя зарплата составила 168 тыс. рублей. Топ-3 замкнул Ханты-Мансийский автономный округ (индекс – 6,38, расчетная стоимость жизни – 23,8 тыс. рублей, средняя зарплата – 152,3 тыс. рублей).

В топ-5 также вошли Чукотка (6,16 индекс, 35,4 тыс. рублей – стоимость жизни и 218,6 тыс. рублей – средняя зарплата), Ненецкий автономный округ (показатели: 6,09 / 26,1 тыс. / 159,5 тыс. рублей соответственно).

В «десятку» также вошли Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Мурманская и Сахалинская области, Санкт-Петербург и Камчатский край. Отметим, что Питер разделил с Сахалинской областью девятое место.

Всего в рейтинге представили 35 регионов.