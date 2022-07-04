Татарстан занял 18-е место в рейтинге регионов России по качеству дорог

Татарстан занял 18-е место среди 85 субъектов России в рейтинге регионов по качеству дорог. В республике доля автодорог регионального, муниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, составляет около 62%, говорится в исследовании РИА Новости.

«Самые качественные дороги в российских регионах оказались в Москве и Ханты-Мансийском автономном округе, в конце списка находятся Архангельская и Кировская области», – говорится в сообщении.

В частности, в Москве, которая заняла первое место, 97,5% дорог соответствуют нормативным требованиям. В Ханты-Мансийском автономном округе, занявшем второе место, 87,1% дорог отвечают нормативам, в Краснодарском крае, который находится на третьей позиции, – 84,5%.

В пятерку лидеров также попали Ингушетия (82,2%) и Челябинская область (81,4%). Кировская и Архангельская области, расположившиеся на последних строчках рейтинга, достигли показателей 22% и 10,3% соответственно.