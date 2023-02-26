Татарстан занял 18-е место по зарплатам для специалистов по жарке блинов

В масленичную неделю специалистам по жарке блинов, или блинопекам, в Татарстане предлагают в среднем 33,4 тыс. рублей. Обзор зарплат специалистов в этой области перед праздником провел hh.ru.

Анализ показал, что за год работодатели открывали около 5 тыс. вакансий для таких специалистов. Чаще всего их искали в Москве — 17% вакансий, Московской области — 7%, Ленинградской области — 6%. В среднем соискателям предлагалось 42,9 тыс. рублей, однако цифры серьезно отличались в зависимости от региона.

Так, самые выгодные предложения были в Москве, где средней зарплатой для блинопеков стала 58,8 тыс. рублей, второй оказалась Тверская область — 50,4 тыс. рублей, а третьей — Вологодская область − 49,5 тыс. рублей.

При этом Татарстан занял 18-е место рейтинга. Здесь специалистам по жарке блинов среднем предлагают 33,4 тыс. рублей в месяц.

«Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур», — отмечается в исследовании.