Татарстан занял 14 призовых мест национальной премии «Труд крут»

Фото: Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Сразу 14 призовых мест в разных номинациях заняли представители Татарстана на национальной премии «Труд крут». Ее итоги подвели сегодня в Красноярске в ходе Всероссийского слета студенческих отрядов.

Татарстанцы заняли первое место в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих производственных отрядов в номинации «токарь», а также лидировали среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в составе сборной ПФО, среди трудовых отрядов подростков в составе сборной ПФО и среди студенческих строительных отрядов в составе сборной ПФО. Также у представителей нашей республики первое место в номинации «Медиакоманда» Всероссийского конкурса «Медиа РСО».

Второе у региона в конкурсе профмастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «рыбообработка». Третье место – в аналогичном конкурсе среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в номинации «технология переработки продукции», среди студенческих производственных отрядов в номинации «оператор станков ЧПУ» и в номинации «Блогер РСО» Всероссийского конкурса «Медиа РСО».

Приз зрительских симпатий представители Татарстана взяли в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих отрядов проводников

Лучшим работодателем по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет заняла особая экономическая зона «Алабуга».

В номинации «Лучший работодатель по организации безопасности труда для молодежи» второе место заняло АО «Производственное объединение «Завод имени Серго».

В номинации «Лучшее региональное СМИ по освещению трудоустройства молодежи» третье место занял коллектив информационного агентства «Татар-информ».

Специальная номинация премии «Герой РСО» получила Анастасия Гущина.

«На Всероссийском слете традиционно подводятся итоги работы за год. Студотряды Татарстана в предыдущих два года совершили прорыв – впервые в истории два года подряд знамя лучшего регионального отделения Российских студенческих отрядов забирал один регион. Также благодаря мощной информационной поддержке трудоустройства молодежи по итогам прошлого года мы стали лучшим регионом по взаимодействию со средствами массовой информации. Итоги 2025 года будут подведены завтра», – сообщила «Татар-информу» руководитель пресс-службы студенческих отрядов Республики Татарстан Надежда Васильева.

Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный окончанию 66-го трудового сезона, открылся в Красноярске 13 ноября. Церемония открытия прошла на территории многофункционального спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск». Участниками мероприятия стали более 3 тыс. молодых людей из 89 регионов России, в том числе из Белоруссии, Киргизии и Армении. На мероприятии также собрались работодатели и партнеры РСО.

Студенческие отряды Татарстана представляет делегация из 97 человек – участников движения, ветеранов, партнеров и работодателей. Студотряды представляют регион в конкурсах профессионального мастерства, творческом фестивале, спартакиаде, конкурсе «Медиа РСО».

Слет продлится до 15 ноября. Уже прошли конкурсы профмастерства по девяти направлениям. Молодые люди также принимают участие в творческом фестивале, спартакиаде, деловой программе, церемониях открытия и закрытия слета. Для гостей организованы выставки, интерактивные площадки, фотозоны. Свои стенды представили партнеры Всероссийского слета студенческих отрядов, в числе которых ОЭЗ «Алабуга».



Видео: Наталья Рыбакова / «Татар-информ»