Татарстан занял 11-е место в списке лучших регионов для жизни

Татарстан вошел в число лучших регионов для жизни в России. Республика осталась на 11-м месте в списке из 85 субъектов федерации.

В общем зачете Татарстан набрал 4,71 балла. Наилучший результат у РТ по обороту розничной торговли на душу населения, здесь у республики 5,9 балла.

Средние зарплаты в РТ и средняя цена 1 кв.м соотносятся на один балл. Соотношение «просрочки» по кредитам к средней зарплате составляет 4,7 балла. По числу официально работающих Татарстан набрал 4,7 балла.

По соотношению банковских депозитов к средней зарплате республика набрала 5,4 балла; по стоимости основных фондов в социальной сфере на душу населения – 4,4 балла.

Обеспеченность Татарстана жильем оценили на 4,6 балла, обеспеченность учителями – 5 баллов, обеспеченность медиками – 3 балла. Климатические условия принесли республике 4 балла.

По сравнению с прошлым годом позиция РТ не изменилась.

Рейтинг регионов составили аналитики издания РБК и агентства «Национальные кредитные рейтинги». Они оценили качество жизни в регионах на основе оценки благосостояния жителей и окружающей обстановки, включая обустроенность социальной сферы.

