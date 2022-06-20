Татарстан занял 11-е место в России по доходам населения

Татарстан вошел в 20-ку регионов России по уровню дохода своих жителей в 2021 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном РИА Новости.

Соотношение доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе составляет 1,89, что на 0,13 меньше, чем у Мурманской области, которая замыкает топ-10 рейтинга. При этом стоит отметить, что доля населения области, живущего за чертой бедности, на 2,8% выше, чем в РТ: 9% против 6,2%.

Лидерами рейтинга среди регионов России стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Москва. В пятерку также вошли Чукотский автономный округ и Магаданская область. Напротив, нижние позиции в 2021 году заняли республики Алтай, Ингушетия и Тыва, в которых за чертой бедности проживают 22,4; 29,7 и 29,4% населения соответственно.

Тем не менее специалисты подчеркивают, что в последние годы отмечается рост как номинальных, так и реальных зарплат россиян. Для решения проблем с доходами государство запускает и расширяет уже действующие программы материальной поддержки.