Татарстан занял 1-е место в России по инновационной деятельности

Заинтересованность, активность и эффективность инновационного бизнеса в 2024 году вновь вывели Татарстан на 1-е место по значению индекса «Инновационная деятельность». Также РТ лидирует по качеству инновационной политики в регионе, говорится в IX выпуске рейтинга инновационного развития субъектов России, подготовленном НИУ ВШЭ.

В целом республика замыкает тройку регионов в общем рейтинге, сформировав вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижегородской и Новосибирской областями наиболее инновационную группу, или первую группу из четырех.

Также республика входит в топ-5 по активности в сфере технологических и нетехнологических инноваций. Достичь таких результатов удалось благодаря росту уровня инновационной активности крупного и среднего бизнеса — за 2023 год показатель был улучшен на три процентных пункта.

Отмечается, что результативность инновационной деятельности крупного и среднего бизнеса в Татарстане и Мордовии достигла максимальных значений, в четыре раза превысив общероссийское значение. Результаты работы малого бизнеса оказались скромнее — 8-е место. Интересно, что РТ также входит в тройку лидеров по применению отечественных разработок в инновационной деятельности.

Проанализировали эксперты вуза и другие показатели. Так, по оценке социально-экономических условий, созданных в регионе для организации инновационной деятельности, Татарстан стал третьим, уступив Москве и Санкт-Петербургу. По научно-техническому потенциалу и экспортной активности республика не вошла в первую группу, заняв 14-е и 13-е места соответственно.