Татарстан занимает второе место во всероссийской акции «БумБатл»

Изображение предоставлено Минэкологии РТ

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» скоро завершит осенний сезон. В этом году она шла круглый год, а осенний сезон начался 1 сентября и продолжится до 30 ноября. Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей объявляются весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачета подведут в марте 2026 года, отмечает пресс-служба Минэкологии РТ.

Татарстан принимает самое активное участие в акции, и на сегодня жители республики собрали и отправили на переработку 86,5 тонны макулатуры. РТ занимает второе место в рейтинге, уступая только Башкортостану. В экологической акции принимают участие все 89 регионов страны. Всего собрано 35,5 тыс. тонн макулатуры.

«БумБатл» проходит в формате соревнования среди детских садов, школ, вузов, колледжей, а также компаний и промышленных предприятий по сдаче макулатуры. Акция проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

Участники акции борются за первенство в командном или индивидуальном зачете. Для этого они сдают макулатуру в пунктах приема «БумБатла». В Татарстане насчитывается свыше 200 точек, где можно сдать макулатуру. Есть они в таких городах, как Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Чистополь и Нижнекамск.

Кроме того, пункты приема для школьников, дошкольников и студентов могут быть организованы на базе детских садов, школ, колледжей и высших учебных заведений.

Помимо прочего участники экологического соревнования выкладывают креативные посты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» на тему переработки и повторного использования бумаги с хештегами #бумбатл, #нацпроектэкоблагополучие #экосистема.

Победителей определят в четырех категориях по командному, индивидуальному и семейному зачету:

категория 1 – детские сады, школы, колледжи (техникумы), высшие учебные заведения (командный зачет);

категория 2 – коммерческие и некоммерческие организации (командный зачет);

категория 3 – все желающие жители региона (индивидуальный зачет);

категория 4 – все желающие жители региона (семейный зачет).

Необходимо ознакомиться с перечнем пригодного сырья для сбора макулатуры и правилами подготовки к акции: бумбатл.национальныепроекты.рф.