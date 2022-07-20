Татарстан занимает второе место в России по уровню цифровой трансформации

Татарстан занимает второе место среди субъектов России по уровню цифровой трансформации. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

«Татарстан занимает свою лидерскую позицию в рейтинге всех субъектов РФ. Второе место по уровню цифровой трансформации, по уровню всех проектов, связанных с государственными услугами, инфраструктурой связи и мероприятиями», – сказал он.

По его словам, Татарстан может стать субъектом, где апробируются новые направления в области IT. «Также делаются ставки на то, что наша республика выступает флагманом в работе с новым комплексом задач и возможностей. Уже после нас многие инновации заработают в масштабах всей страны», – заключил он.

Напомним, 2022 год объявлен указом Президента РТ Рустама Минниханова Годом Цифровизации. В плане мероприятий этого года более 114 событий – конференций, фестивалей, конкурсов, хакатонов и открытий новых инфраструктурных объектов. По предварительным прогнозам, в мероприятиях Года цифровизации примут участие более 500 тысяч жителей республики.