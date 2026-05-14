Татарстан занимает третье место в России по промышленному туризму

Татарстан входит в топ-3 регионов России по промышленному туризму – республика приняла 1 млн гостей по этому направлению в прошлом году. Об этом на «КазаньФоруме» рассказал президент Союза «Московская Торгово-промышленная палата».

На первом месте в рейтинге Москва – 3,8 млн туристов в год. 1,6 млн гостей приняла Московская область, которая заняла вторую строчку. Далее следуют Краснодарский край и Свердловская область (0,8 и 0,6 миллиона соответственно).

«На этом мероприятии, на "КазаньФоруме", у нас есть шесть направлений промышленных экскурсий. Среди них – ИТ, инновации, образование и другие. У нас есть определенные айти-компании, вузы, с которыми заранее договорились, собрали списки – когда они принимают делегации, что они им рассказывают. Это то, что мы предлагаем гостям нашего форума», – добавила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннуллина.