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Татарстан занимает четвертое место по числу мигрантов, уступая лишь столичным регионам
Татарстан удерживает четвертое место в России по количеству прибывающих иностранных граждан, уступая лишь столичным регионам – Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом на брифинге, посвященном миграционной ситуации в Татарстане, сообщил начальник УВМ МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.
Статистика показывает, что большинство прибывающих в регион – выходцы из стран Центральной Азии. Лидирует Узбекистан, граждане которого составляют 36,6% от общего числа прибывших. За ним следуют Таджикистан (20,2%) и Кыргызстан (8,6%).
Привлекательность Татарстана для трудовых мигрантов остается высокой – половина всех прибывших иностранцев указывают «работу» в качестве цели визита. За первое полугодие 2024 года выдано 823 разрешения на работу, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Особенно заметен рост числа трудовых мигрантов из Туркменистана и Китая. Ключевым работодателем для них выступает АО «ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА», имеющее разрешение на привлечение 327 работников из этих стран.
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