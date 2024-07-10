Татарстан занимает четвертое место по числу мигрантов, уступая лишь столичным регионам

Татарстан удерживает четвертое место в России по количеству прибывающих иностранных граждан, уступая лишь столичным регионам – Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об этом на брифинге, посвященном миграционной ситуации в Татарстане, сообщил начальник УВМ МВД по Республике Татарстан Марат Галеев.

Статистика показывает, что большинство прибывающих в регион – выходцы из стран Центральной Азии. Лидирует Узбекистан, граждане которого составляют 36,6% от общего числа прибывших. За ним следуют Таджикистан (20,2%) и Кыргызстан (8,6%).

Привлекательность Татарстана для трудовых мигрантов остается высокой – половина всех прибывших иностранцев указывают «работу» в качестве цели визита. За первое полугодие 2024 года выдано 823 разрешения на работу, что почти в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Особенно заметен рост числа трудовых мигрантов из Туркменистана и Китая. Ключевым работодателем для них выступает АО «ОЭЗ ППТ «АЛАБУГА», имеющее разрешение на привлечение 327 работников из этих стран.