Татарстан закупит три речных судна более чем на 1,2 млрд рублей

Татарстан закупит два скоростных «Метеора-2020» и пассажирское судно проекта А-217 более чем на 1,2 млрд рублей. Они будут построены в республике, рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Тимур Никонов на заседании коллегии Госкомитета РТ по тарифам.

«Заключены контракты с Зеленодольским заводом имени Горького по строительству двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях “Метеор 2020”. Стоимость одного судна составляет 550 млн рублей. Также в навигацию 2023 года планируется приобретение пассажирского судна проекта А-217, произведенного на Зеленодольском заводе. Его стоимость – 160 млн рублей», – сообщил спикер.

По словам Никонова, «Метеоры» планируется эксплуатировать на регулярных туристических маршрутах Казань – Свияжск и Казань – Тетюши с заходом в Болгар. Судно проекта А-217, рассчитанное на перевозку 176 пассажиров, может обслуживать маршруты Казань – Кзыл-Байрак с заходом в Студенец, Садовую, Нижний Услон, Печищи, Матюшино, Ташевку, Гребени, Шелангу. Теплоход способен ходить до 400 километров без дозаправки. Кроме того, судно может использоваться при температуре от минус 25 до плюс 35 градусов, добавил замминистра.

Зеленодольским заводом имени А. М. Горького в этом году спущен первый «Метеор». О том, что Татарстан заказал у предприятия три новых судна, два «Метеора» и один А-217, для работы на водных маршрутах республики, сообщил Президент РТ Рустам Минниханов в послании Государственному Совету.