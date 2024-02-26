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Татарстан закупит для обучения школьников музыкальные инструменты на 17,4 млн рублей
Минкультуры Татарстана закупит для 12 организаций дополнительного образования музыкальные инструменты на более чем 17,4 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
Согласно документам, будут закуплены 24 гитары (их должны поставить до 31 мая 2024 года), 38 баянов и аккордеонов (до 31 декабря 2024-го), 16 домр и балалаек (25 апреля 2024-го).
Музыкальные инструменты получат 12 бюджетных организаций дополнительного образования, в том числе детские школы искусств в селах Тюлячи, Высокая Гора (ДШИ им. С. Губайдулиной), а также в Буинске, Мензелинске, Чистополе (ДШИ им. С. Губайдулиной) и в Казани (ДШИ № 2). Кроме того, в список включены детские музыкальные школы в Челнах (№ 3 и № 6 им. С. Сайдашева), Нижнекамске (№ 1), Кукморе, Елабуге (№ 2 им.А.Т.Гараева) и Казани ( № 6 им. Э.З.Бакирова).
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