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Татарстан закупит для четырех спортшкол машины для заливки и уборки льда
В Татарстане для четырех спортивных школ закупят машины для заливки и уборки льда почти за 61 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно документам, предполагается приобрести по две единицы техники WM Compact и WM Shira или их эквивалент. Обе модели машины самоходные, 2024 года выпуска, имеют электрический двигатель.
Их поставят в спортшколы «Сокол» (Азнакаевский район), «Лаишево Арена» (Лаишевский), «Ак Буре» (Казань) и в спортшколу по хоккею и фигурному катанию в Мамадышском районе.
Заказчиком выступает Минспорта Татарстана, средства будут выделены из республиканского бюджета. Срок исполнения контракта до 15 октября 2024.
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