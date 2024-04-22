Татарстан закупит для четырех спортшкол машины для заливки и уборки льда

Фото: © Ильнар Тухбатов/ «Татар-информ»

В Татарстане для четырех спортивных школ закупят машины для заливки и уборки льда почти за 61 млн рублей. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документам, предполагается приобрести по две единицы техники WM Compact и WM Shira или их эквивалент. Обе модели машины самоходные, 2024 года выпуска, имеют электрический двигатель.

Их поставят в спортшколы «Сокол» (Азнакаевский район), «Лаишево Арена» (Лаишевский), «Ак Буре» (Казань) и в спортшколу по хоккею и фигурному катанию в Мамадышском районе.

Заказчиком выступает Минспорта Татарстана, средства будут выделены из республиканского бюджета. Срок исполнения контракта до 15 октября 2024.