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Татарстан закупит 34 трактора для сел на 73,5 млн рублей
Для сельских поселений районов Татарстана планируется закупить 34 трактора. На эти цели выделено более 73,5 млну рублей, следует из документов на сайте госзакупок.
К покупке планируются тракторы «Трактор Беларус 82.1» или их эквивалент. Одна машина обойдется в 2 млн 162 тыс. рублей.
Тракторы направят в Нижнекармалинское сельское поселение Черемшанского района, Сармановское и Старомензелябашскиое поселения Сармановского района и другие села. Поставщик обязан привести трокторы, обеспечив их соответствие требованиям, и за свой счет устранить недостатки в случае их обнаружения.
Доставить технику планируется до 31 декабря.
Напомним, глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров сообщал, что аграрии Татарстана для проведения весенне-полевых работ в этом году приобрели 780 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 3,5 млрд рублей. Дефицита запасных частей, по его словам, не наблюдается.
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