Татарстан закупит 34 трактора для сел на 73,5 млн рублей

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Для сельских поселений районов Татарстана планируется закупить 34 трактора. На эти цели выделено более 73,5 млну рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

К покупке планируются тракторы «Трактор Беларус 82.1» или их эквивалент. Одна машина обойдется в 2 млн 162 тыс. рублей.

Тракторы направят в Нижнекармалинское сельское поселение Черемшанского района, Сармановское и Старомензелябашскиое поселения Сармановского района и другие села. Поставщик обязан привести трокторы, обеспечив их соответствие требованиям, и за свой счет устранить недостатки в случае их обнаружения.

Доставить технику планируется до 31 декабря.

Напомним, глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров сообщал, что аграрии Татарстана для проведения весенне-полевых работ в этом году приобрели 780 единиц сельхозтехники и оборудования на сумму 3,5 млрд рублей. Дефицита запасных частей, по его словам, не наблюдается.