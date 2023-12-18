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Татарстан закупил новые учебники по истории России с разделом о СВО на 44 млн рублей
Татарстан в этом году закупил новые учебники по истории России для 10-х и 11-х классов на сумму 44 млн рублей. На данный момент все школы республики ими обеспечены. Об этом сообщил на пресс-конференции министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«В этом году появились единые учебники по истории для 10-х и 11-х классов. Татарстан одним из первых в России обеспечил школы такими учебниками. Переход к единым учебникам должен происходить, и мы должны по ним заниматься», — заявил глава Минобрнауки.
В новых учебниках объединены история России и всеобщая история, в них содержатся современные материалы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Они включены в федеральный перечень учебников приказом Минпросвещения России от 21 июля 2023 года.
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