Татарстан в этом году закупил новые учебники по истории России для 10-х и 11-х классов на сумму 44 млн рублей. На данный момент все школы республики ими обеспечены. Об этом сообщил на пресс-конференции министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«В этом году появились единые учебники по истории для 10-х и 11-х классов. Татарстан одним из первых в России обеспечил школы такими учебниками. Переход к единым учебникам должен происходить, и мы должны по ним заниматься», — заявил глава Минобрнауки.

В новых учебниках объединены история России и всеобщая история, в них содержатся современные материалы о Великой Отечественной войне и специальной военной операции. Они включены в федеральный перечень учебников приказом Минпросвещения России от 21 июля 2023 года.

Специальная военная операция на Украине (СВО) началась 24 февраля прошлого, 2022 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения заявленных целей.