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Происшествия
14 октября 2022  14:35
Полина Шевчук

Татарстан закупает для мобилизованных все необходимое: термобелье, дождевики, бензопилы

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«Татар-информу» стало известно, что входит в список вещей, которые правительство Татарстана закупает для мобилизованных.

Для нужд призывников республика закупит большое количество прорезиненных рабочих перчаток, специальных носков, трусов и трикотажных футболок защитного цвета. 

Также в перечне – трикотажные шапки, комплекты термобелья, водонепроницаемые мешки объемом 10-20 литров, рейдовые мешки, армейские сидушки, дождевики.

Кроме того, для мобилизованных закупают плоскогубцы, наборы отверток, молотки, изоленты, сварочные аппараты с масками сварщика, бензопилы и дизельные генераторы. 

Власти Татарстана оперативно закупают все, что может понадобиться бойцам для эффективного выполнения поставленных перед ними боевых задач в дополнение к обеспечению Минобороны РФ. Позиция руководства Татарстана – закупить все необходимое, что может пригодиться мобилизованным на месте несения службы. Закупки осуществляются за счет бюджета.

Источник «Татар-информа» подчеркивает, что власти Татарстана приняли решение снять нагрузку на подготовку мобилизованных с их семей и исключить необходимость собирать для них что-либо еще.

#мобилизация
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