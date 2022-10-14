Татарстан закупает для мобилизованных все необходимое: термобелье, дождевики, бензопилы

«Татар-информу» стало известно, что входит в список вещей, которые правительство Татарстана закупает для мобилизованных.

Для нужд призывников республика закупит большое количество прорезиненных рабочих перчаток, специальных носков, трусов и трикотажных футболок защитного цвета.

Также в перечне – трикотажные шапки, комплекты термобелья, водонепроницаемые мешки объемом 10-20 литров, рейдовые мешки, армейские сидушки, дождевики.

Кроме того, для мобилизованных закупают плоскогубцы, наборы отверток, молотки, изоленты, сварочные аппараты с масками сварщика, бензопилы и дизельные генераторы.

Власти Татарстана оперативно закупают все, что может понадобиться бойцам для эффективного выполнения поставленных перед ними боевых задач в дополнение к обеспечению Минобороны РФ. Позиция руководства Татарстана – закупить все необходимое, что может пригодиться мобилизованным на месте несения службы. Закупки осуществляются за счет бюджета.

Источник «Татар-информа» подчеркивает, что власти Татарстана приняли решение снять нагрузку на подготовку мобилизованных с их семей и исключить необходимость собирать для них что-либо еще.