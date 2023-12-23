Татарстан закончил обустраивать офис МФЦ в Лисичанске

Республика Татарстан завершила обустройство нового офиса Многофункционального центра в Лисичанске.

После того, как одна из подрядных организаций шефа-региона провела полный ремонт объекта, в МФЦ была завезена мебель и оргтехника. Их монтаж полностью завершен.

Фото: © «Татар-информ»

В данный момент операционный зал и кабинеты готовы к работе с населением. Кроме того, в лисичанском МФЦ татарстанцы обустроили кухню, где специалисты многофункционального центра смогут обедать и пить чай.

Фото: © «Татар-информ»

Тем временем, Татарстан продолжает строительство МФЦ в Рубежном. В данный момент на объекте завершаются внутриотделочные работы, в ближайшее время начнется монтаж мебели.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.