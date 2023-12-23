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Татарстан закончил обустраивать офис МФЦ в Лисичанске
Республика Татарстан завершила обустройство нового офиса Многофункционального центра в Лисичанске.
После того, как одна из подрядных организаций шефа-региона провела полный ремонт объекта, в МФЦ была завезена мебель и оргтехника. Их монтаж полностью завершен.
В данный момент операционный зал и кабинеты готовы к работе с населением. Кроме того, в лисичанском МФЦ татарстанцы обустроили кухню, где специалисты многофункционального центра смогут обедать и пить чай.
Тем временем, Татарстан продолжает строительство МФЦ в Рубежном. В данный момент на объекте завершаются внутриотделочные работы, в ближайшее время начнется монтаж мебели.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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