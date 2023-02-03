Татарстан заключил соглашение с РЖД о сотрудничестве в дорожной сфере

Татарстан заключил соглашение с ОАО «РЖД» о сотрудничестве в дорожной сфере. Церемония подписания прошла сегодня в рамках итоговой коллегии Минтранса РТ в «Казань Экспо», подписи под документом поставили Президент республики Рустам Минниханов и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Соглашение предполагает взаимодействие и сотрудничество в области железнодорожного транспорта на 2023- 2025 годы по таким направлениям, как пассажирские и грузовые перевозки, развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения и объектов инфраструктуры, продвижение и популяризация туризма в Татарстане и другие.

В том числе соглашение направлено на организацию кольцевого железнодорожного сообщения в Казани и транспортно-пересадочных узлов на территории региона, сообщает пресс-служба Президента РТ. Кроме того, документ предусматривает реализацию совместных экологических проектов, сотрудничество в научно-технической сфере.

Напомним, Минтранс РТ и совместно Горьковской и Куйбышевской железными дорогами – филиалами ОАО «РЖД» разработал и утвердил программ капремонта и строительства новых остановочных платформ пригородного жд-транспорта до 2030 года. Планируется построить восемь новых и отремонтировать 27 существующих платформ.