Татарстан заключил соглашение с Российским союзом промышленников и предпринимателей

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным в Москве. Главным поводом для встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Татарстана, Российским союзом промышленников и предпринимателей и Ассоциацией предприятий и промышленников РТ.

Подписи под соглашением поставили Рустам Минниханов, Александр Шохин и руководитель Ассоциации предприятий и промышленников РТ (региональное объединение работодателей) Александр Лаврентьев.

Документ предполагает заинтересованность в развитии взаимовыгодного сотрудничества по нескольким направлениям. В частности, планируется содействие улучшению инвестиционного климата Татарстана, внедрение лучших региональных практик в данной сфере, инициирование и продвижение значимых инвестиционных проектов, проектов комплексного устойчивого развития территории республики и социально-экономических проектов, реализация Стратегии социально-экономического развития РТ до 2030 года и другие.

Также на встрече Минниханов вручил Шохину государственную награду Республики Татарстан – орден «Дуслык». Вручается орден за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между республикой и другими государствами и субъектами России за плодотворную деятельность в развитии экономических и культурных связей.

В свою очередь Шохин вручил Минниханову ведомственную награду Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) – медаль за заслуги. Медаль вручается за вклад в развитие и поддержку отечественной промышленности и предпринимательства.

Кроме того, президент РСПП также вручил медаль за заслуги руководителю Ассоциации предприятий и промышленников РТ Александру Лаврентьеву, сообщает пресс-служба Президента РТ.