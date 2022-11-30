Татарстан заключил соглашение с РАН о научно-техническом и технологическом сотрудничестве

Фото: пресс-служба Президента РТ

Сегодня между Татарстаном и Российской Академией наук было заключено соглашение о научно-техническом и технологическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили Президент республики Рустам Минниханов и глава РАН Геннадий Красников. Церемония подписания состоялась на заседании Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» в Доме Правительства РТ.

Российская академия наук представила на Совете директоров планы по сотрудничеству, сообщает пресс-служба Президента РТ. «Вызовы, стоящие перед страной, не решить стандартными методами. Будем ориентировать наши институты на решение практических проблем в рамках госзаданий», – отметил Красников.

Вице-президент РАН Степан Калмыков рассказал о новых направлениях сотрудничества с татарстанскими предприятиями. К ним он отнес переработку тяжелого нефтесырья, биомассы и хлорсодержащих пластиков на производствах «ТАНЕКО» (Группа «Татнефть).

Среди других проектов – разработка противотурбулентных присадок для компании «Транснефть-Синтез», утилизация СО2 на Нижнекамской ТЭЦ (Группа «Татнефть), получение сверхчистого водорода, переработка отходов нефтепереработки с НПЗ «ТАИФ-НК».

В ближайшее время будут определены основные направления сотрудничества с Университетом Иннополис, сообщил Минниханов. Он также отметил активное сотрудничество РАН с «Татнефтью» и Министерством экологии и природных ресурсов РТ, и привел в качестве примера работу научных лабораторий в Альметьевске. В частности, в Альметьевске ведется работа по созданию Высшей школы нефти и научно-образовательного центра, напомнил Президент РТ.

Минниханов также предложил Российской академии наук принять участие в создании научно-образовательного центра в Нижнекамске. Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество ученых, по его мнению, может быть налажено в сфере машиностроения – этот проект с участием КФУ поддерживает премьер-министр России Михаил Мишустин.