Татарстан заказал медали и награды более чем на 26 млн рублей

Татарстан заказал медали, нагрудные знаки, футляры и временные пристежки для них более чем на 26,4 млн рублей. Контракт Управление делами Президента РТ заключило с ООО «Ювелирное предприятие „Алмаз“», сообщается на портале госзакупок.

Как следует из размещенной на сайте документации, подрядчик обязан изготовить и поставить 100 медалей «За заслуги перед Республикой Татарстан», 500 медалей «За доблестный труд», 200 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» и 100 медалей «Родительская доблесть», а также 1500 нагрудных знаков «Почетное звание „Заслуженный работник“».

Медали и нагрудные знаки изготовляются из серебра 925-й пробы (при этом медали «За заслуги перед Республикой Татарстан» — с золочением). Большинство из них должны быть поставлены с футлярами и временными пристежками, некоторые — только с временными пристежками, часть — вместе с планками, а еще часть — вместе с колодками.

Кроме того, ювелирное предприятие «Алмаз» обязано поставить 200 футляров для орденов «Дуслык» и «За заслуги перед Республикой Татарстан», а также отдельно — 1050 временных пристежек к государственным наградам.

Необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Контракт был заключен 11 июля и должен быть исполнен до 22 августа. При этом он останется действительным до конца текущего года.