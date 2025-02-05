Татарстан заканчивает установку газового оборудования в детском саду в Рубежном

Татарстан в Рубежном производит монтаж газопровода и установку оборудования для газоснабжения модульной котельной в ГБДОУ ЛНР «Рубежанский Ясли-Сад «Красная Шапочка»

«Сейчас завершаются работы по подводящим коммуникациям – это электричество, газопровод, тепловые сети. Хочу поблагодарить жителей города Рубежное за их отзывчивость, доброту, также администрацию города и предприятия города, которые помогали. Большое вам спасибо!» – рассказал начальник участка ПСК «Линда» Алмаз Хисалиев.