news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
ЛНР и Татарстан 5 февраля 2025 16:00

Татарстан заканчивает установку газового оборудования в детском саду в Рубежном

Татарстан в Рубежном производит монтаж газопровода и установку оборудования для газоснабжения модульной котельной в ГБДОУ ЛНР «Рубежанский Ясли-Сад «Красная Шапочка»

«Сейчас завершаются работы по подводящим коммуникациям – это электричество, газопровод, тепловые сети. Хочу поблагодарить жителей города Рубежное за их отзывчивость, доброту, также администрацию города и предприятия города, которые помогали. Большое вам спасибо!» – рассказал начальник участка ПСК «Линда» Алмаз Хисалиев.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

Удаляющий опухоли робот и реабилитация после рака: как в Татарстане борются с онкологией?

4 февраля 2025
Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

Газетный дизайнер Сергей Мешавкин: «В Татарстане любят истории по принципу Санта-Барбары»

4 февраля 2025